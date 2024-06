Wohnhausbrand in Thüringen: Auch Kind (†13) kommt ums Leben!

Unterköditz/Königsee - Ein Kind (†13) ist infolge eines Wohnhausbrandes in Unterköditz , einem Ortsteil der Stadt Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt), ums Leben gekommen. Zu dem Brand war es in der Nacht am Montag gekommen.

Das Kind (†13) ist am Mittwoch an den Folgen des Brandes verstorben. (Archivbild) © Landratsamt

Bereits am frühen Montagmorgen war die Hauseigentümerin (†71) bei dem Brand verstorben.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verstarb nun auch der 13-Jährige am Mittwoch an den Folgen des Brandes. Er war mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld zur Brandursache dauern an. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gebe es keinerlei Hinweise auf vorsätzliche Handlungen, hieß es am Donnerstagvormittag.

Zwei weitere Kinder sowie eine 35-Jährige seien zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es.