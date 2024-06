24.06.2024 14:09 Wohnhausbrand: Eine Person tot, Kind in kritischem Zustand, weitere drei Menschen im Krankenhaus

Zum Brand in einem Wohnhaus ist es in Unterköditz (Saalfeld-Rudolstadt) gekommen. Die Hauseigentümerin wurde gerettet. Sie verstarb jedoch in der Nacht.

Von Carsten Jentzsch

Unterköditz/Königsee - Zum Brand in einem Wohnhaus ist es in Unterköditz, einem Ortsteil der Stadt Königsee (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) gekommen. Eine Person kam ums Leben. Ein Kind sowie die Hauseigentümerin konnten laut Polizei von der Feuerwehr gerettet werden. Die Frau verstarb jedoch in der Nacht. (Symbolbild) © Landratsamt Wie die Polizei am Morgen mitteilte, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brandausbruch in der Küche des Hauses. Eine 35-Jährige konnte sich und zwei im Haus befindliche Kinder zunächst nach draußen retten. Die 71-jährige Hauseigentümerin sowie ein weiteres Kind seien von der Feuerwehr gerettet worden, hieß es. Laut Polizei verstarb die 71-Jährige noch in der Nacht trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen. Sowohl die 35-Jährige als auch die drei Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren seien teils schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Morgen. Feuerwehreinsätze Hotel wegen Feuer evakuiert: Fünf Menschen im Krankenhaus Wie eine Polizeisprecherin am späten Mittag gegenüber TAG24 mitteilte, befinde sich ein Kind in kritischem Zustand. Nach Angaben des Landratsamtes waren 110 Einsatzkräfte von Feuerwehren, Katastrophenschutz und Rettungsdiensten vor Ort. Kurz vor 4 Uhr galt der Brand laut Polizei als gelöscht. Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden. Erstmeldung von 8.13 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.09 Uhr

Titelfoto: Landratsamt