Zahlreiche Kräfte rückten mehrmals zu Unterkunft für Flüchtlinge aus: Was kosten die Einsätze?

Sonneberg - Dutzende Kräfte - darunter Rettungsdienst und Katastrophenschutz - rückten in der jüngsten Vergangenheit bei Einsätzen zur Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises Sonneberg für Flüchtlinge in Sonneberg-Köppelsdorf aus. Der Anlass: Gemeldeter Chlorgasgeruch! Zu zwei der vier Einsätze kam es allein in der vergangenen Woche. Die Einsatzkosten werden dem Landkreis Sonneberg in Rechnung gestellt!

Vier Einsätze wegen gemeldeten Chlorgasgeruch. Dutzende Kräfte waren in der jüngsten Vergangenheit zur Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises Sonneberg für Flüchtlinge in Sonneberg-Köppelsdorf ausgerückt. (Archivbild) © NEWS5 / Ittig

Am Freitag vor einer Woche (13. September) waren etwas mehr als 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Technischem Hilfswerk (THW) beim Einsatz an der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises Sonneberg für Flüchtlinge vor Ort, wie aus einer Antwort des Landratsamtes (LA) Sonneberg auf eine Anfrage von TAG24 in dieser Woche hervorging.

Bereits am Vortag waren laut LA circa 100 Einsatzkräfte (von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz) vor Ort.

Die anderen Einsätze in Zusammenhang mit gemeldetem Chlorgasgeruch datieren vom 26. Februar 2024 sowie vom 10. November 2023. Auch hier waren zahlreiche Kräfte - in ähnlicher Größenordnung - ausgerückt. "Die Einsatzkosten werden dem Landkreis Sonneberg in Rechnung gestellt", teilte das LA mit.

Und wie hoch liegen die Kosten für die Einsätze jeweils?

Die Antwort: "Die Kosten für die Verdienstausfälle der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, für die Ersatzbeschaffung und Reinigung von Einsatzmaterial sowie für die Behebung von eventuellen Beschädigungen summieren sich schätzungsweise je Einsatz auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag." Eine konkrete Summe könne derzeit noch nicht genannt werden, hieß es.