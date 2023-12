Zeugen melden schwer verletzte Person, doch der Notarzt kann nur noch den Tod feststellen

Rüdersdorf - Die Kripo ermittelt nach einem Todesfall in Rüdersdorf (Landkreis Greiz).

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, kamen am Mittwochmorgen in Rüdersdorf Rettungsdienst und Polizei zum Einsatz. Zuvor hatten Zeugen eine schwer verletzte Person, die vor einem Mehrfamilienhaus liegen soll, gemeldet.

Laut Polizei konnte ein hinzugezogener Notarzt nur noch den Tod des 59-jährigen Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.