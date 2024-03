Zöllner werden in Unterhose von Mann fündig - so reagiert der 28-Jährige!

Ebmath/Erfurt - Beamte des Hauptzollamtes Erfurt sind in der Unterhose eines Mannes fündig geworden. Der 28-Jährige reagierte auf Nachfrage sehr ehrlich.

In der Unterhose des 28-Jährigen wurden die Zollbeamten fündig. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie das Hauptzollamt Erfurt am Montag mitteilte, entdeckten Zöllner des Amtes am vergangenen Mittwoch (13. März) in der Unterhose eines 28-jährigen Mannes beim ehemaligen Grenzübergang Ebmath (Sachsen) zur Tschechischen Republik Drogen.

Den Angaben zufolge reiste der Mann aus dem Landkreis Plauen zusammen mit einem 26-Jährigen aus der Tschechischen Republik mit dem Auto nach Deutschland ein.

Während der Kontrolle hätten beide angegeben, lediglich das Auto betankt und eine Stange Zigaretten gekauft zu haben, so die Beamten. Jedoch verlief ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bei dem 28-Jährigen positiv.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden die Zöllner schließlich in der Unterhose fündig - ein in ein Papiertaschentuch gewickeltes Cliptütchen.