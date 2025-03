20 Grad und Sonne! Jetzt kommt der Frühling nach Bayern

München - Der Frühling hält endlich Einzug in Bayern . Zum Wochenende werden über 20 Grad erwartet.

Bei strahlendem Sonnenschein summen die Bienen im Münchner Luitpoldpark. © Bildmontage: Katrin Requadt/dpa, wetteronline.de

Nach einer klaren Nacht kann es am Donnerstagmorgen noch glatt werden, berichtet der Deutsche Wetterdienst. Doch dann steigen die Temperaturen stetig nach oben.

So werden am Donnerstag bereits 13 bis 18 Grad erwartet. Nur ein paar Schleierwolken trüben den Himmel.

Am Freitag bleibt es unverändert sonnig, bei 16 Grad an den östlichen Mittelgebirgen und satten 22 Grad am Untermain.

Für einen traumhaften Ausblick sorgt der Föhn an den Alpen.