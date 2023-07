Achterbahn-Wetter in Chemnitz: Diese Woche wird's wieder frisch und nass!

Chemnitz - Am Wochenende kletterte das Thermometer in Chemnitz auf 35 Grad - Jahresrekord! Doch nun scheint der Hitze-Sommer vorerst Pause zu machen. In den kommenden Nächten wird es sogar ungewöhnlich frisch.

Vor allem in der Innenstadt staute sich die Hitze am Wochenende. Doch damit ist nun Schluss. Abkühlung steht vor der Tür. © Ralph Kunz

Am heutigen Montag werden in Chemnitz laut wetter.com erst mal angenehme 25 Grad. Dabei ist es überwiegend bewölkt und windig. Ab und an können auch kleine Schauer vom Himmel kommen. In der Nacht stürzt das Thermometer dann auf elf Grad ab.

Am Dienstag erwarten uns sonnige 24 Grad, am Mittwoch ein Mix aus Sonne, Wolken und kleinen Schauern, das Ganze bei bis zu 27 Grad. Ab Donnerstag wird es mit maximal 21 Grad spürbar kühler.

Ein Blick auf die 16-Tage-Aussicht zeigt: Der Juli hat keine Hitze-Tage mehr für Chemnitz zu bieten! Bis zum Ende des Monats bleibt es durchwachsen - ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Dabei bewegt sich das Thermometer meist um die 20 Grad.

Damit sind auch die schlaflosen Hitze-Nächte vorerst Geschichte. Bei den sogenannten "Tropennächten" fällt das Thermometer zwischen 18 und 6 Uhr nicht unter 20 Grad - eine extreme Belastung für den Körper.

Für das Umweltbundesamt sind vor allem mehrere Tropennächte hintereinander in Kombination mit extremer Hitze am Tag "gesundheitlich äußerst problematisch". Auf Chemnitz trifft das nun nicht mehr zu: Die Nächte bewegen sich in dieser Woche zwischen angenehmen elf und 16 Grad.