Achtung, Glatteis! Hier droht in Bayern Gefahr

München - Der Montag bringt in vielen Teilen Bayerns gefrierenden Regen und Glatteis. Von Westen her ziehen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Niederschläge auf, die auf kalten Böden gefrieren.

Gefrierender Regen verwandelt Bayern Straßen in eine gefährliche Rutschpartie. © Bildmontage: Jason Tschepljakow/dpa, Deutscher Wetterdienst

"Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen zu rechnen", teilten die Fachleute mit. Wegen der Glatteisgefahr rief der DWD die zweithöchste Unwetterwarnstufe für den gesamten Freistaat aus.

Ab der Mittagszeit kann sich die Lage demnach im Westen entspannen. Im Osten des Freistaats bestehe jedoch Glatteisgefahr bis Dienstagvormittag.

Gebietsweise können in Bayern ein bis drei Zentimeter Schnee fallen. In den Hochlagen der Alpen kommen zunehmend stürmische Böen bis 80 Kilometer pro Stunde auf. Von Oberfranken bis Niederbayern bleibt es frostig mit Temperaturen zwischen -3 und 0, sonst 0 bis 6 Grad.