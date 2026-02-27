Erneut milde Werte am Wochenende, doch eine Sache trübt das Frühlings-Wetter

Köln - Keine dicken Jacken notwendig: In Nordrhein-Westfalen bleiben die Temperaturen auch zum Ende der Woche im zweistelligen Bereich und sorgen für Frühlingsgefühle.

Am Wochenende steigen die Werte in NRW auf bis zu frühlingshafte 20 Grad an, wobei sich hin und wieder auch die Sonne blicken lässt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Freitag zunächst sonnig, ehe ab dem Nachmittag im Westen und Nordwesten langsam Wolken aufziehen, die sich vor die Sonne schieben. Immerhin: Es bleibt meistens trocken.

Die Temperaturen liegen dazu bei maximal 17 bis 20 Grad, während ein mäßiger Wind weht. Nur in exponierten Lagen sind den Wetterexperten zufolge auch vereinzelt starke Böen möglich.

Am Samstag wird es im bevölkerungsreichsten Bundesland wechselnd bis stark bewölkt, zudem regnet es gebietsweise. Das Thermometer klettert derweil auf milde Höchstwerte zwischen 11 und 15 Grad.

Der Wind bläst mäßig bis frisch und wird von starken und im Bergland vereinzelt auch stürmischen Böen begleitet.