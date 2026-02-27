Bibber-Winter: Hier war es am kältesten

Berlin/Potsdam - In keinem anderen Bundesland war es diesen Winter so kalt wie in Brandenburg .

Die Eisschicht war nicht nur in Berlin ein lange gewohntes Bild. © Carsten Koall/dpa

Der Temperaturmittelwert lag bei 0,5 Grad und damit deutlich unter dem Wert für ganz Deutschland, der bei 1,8 Grad lag, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt.

Am eisigsten war es den Angaben nach am 12. Januar in Doberlug-Kirchhain im Landkreis Elbe-Elster. An dem Tag zeigte das Thermometer minus 19,6 Grad.

Bundesweit war es diesen Winter in Brandenburg nicht nur am kältesten, sondern auch am trockensten. Mit rund 80 Liter pro Quadratmeter wurden laut DWD nur etwa 65 Prozent der üblichen Niederschlagsmengen erreicht.

In Berlin war es zwar ähnlich kalt, mit Brandenburg mithalten konnte die Hauptstadt aber nicht. Dafür aber war dieser Winter in Berlin der schneereichste seit vielen Jahren. Seit 2012 hat es nicht mehr so viel geschneit wie im Winter 2025/2026, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An 30 Tagen gab es den Angaben nach eine geschlossene Schneedecke in der Hauptstadt.