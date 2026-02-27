Frühlings-Wetter in Frankfurt und Hessen: Am Freitag bis zu 21 Grad! Und am Wochenende?

Frankfurt am Main - Sonne und bis zu 21 Grad: Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel können sich am Freitag auf einen verfrühten Frühlingstag wie aus dem Bilderbuch freuen. Für das Wochenende in Hessen sieht die Wettervorhersage aber wieder niedrigere Temperaturen vor.

Der Freitag in Frankfurt und Hessen wird sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: TAG24/Florian Gürtler, Screenshot/Wetteronline.de

Nach der Auflösung einiger regionaler Nebelfelder werde der Freitag in Hessen "verbreitet sonnig" und "niederschlagsfrei", heißt es in der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Dazu erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad und einen teils schwachen, teils mäßigen Wind aus Süd. Nur im höheren Lagen seien auch "einzelne starke Böen möglich".

Mit dem Wochenende ziehen dann aber wieder Wolken über dem Bundesland auf: Der Samstag werde wechselnd bewölkt, im Nordwesten von Hessen könne es auch zu vereinzelten Schauern kommen, heißt es in der Wettervorhersage. Ansonsten bleibe es aber trocken. Die Maximaltemperaturen erreichen nur noch 12 bis 16 Grad.

Der Sonntag beginnt demnach ebenfalls wechselnd bis stark bewölkt, im Laufe des Tages sollen die Wolken über Hessen aber auflockern. Es bleibt "meist niederschlagsfrei". Mit 11 bis 14 Grad in der Spitze wird der meteorologische Frühlingsanfang noch etwas kühler als der Vortag.

Der Montag soll wieder heiter bis sonnig werden. Mit Niederschlägen ist nicht zu rechnen, die erwarteten Höchstwerte liegen bei 13 bis 17 Grad.