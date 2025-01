Achtung, Glatteis! Schnee und Regen in Bayern erwartet

So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab der Nacht zu Sonntag an den nördlichen Mittelgebirgen und in Ostbayern vor Glatteis.

Wer das Winterwetter zum Schlittenfahren ausnutzten möchte, sollte also am Sonntag raus. Bis zum Montag steigen die Temperaturen nämlich auf 3 Grad in Teilen Niederbayerns und bis zu 13 Grad in Mainfranken. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es dabei vorerst trocken.