Achtung, Rutschgefahr: Glatte Straßen haben Berlin und Brandenburg weiter im Griff

Berlin - Auch am Wochenende bleibt es heikel: Glätte und Nebel sorgen in Berlin und Brandenburg weiter für schwierige Bedingungen.

Es ist weiterhin Vorsicht auf Berlins Straßen geboten. © Britta Pedersen/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) besteht vor allem am Samstagmorgen die Gefahr markanter Glätte durch gefrierenden Regen. Besonders betroffen sind der Nordosten und Südosten Brandenburgs sowie Berlin.

Die Höchstwerte bleiben frostnah und klettern nur auf etwa 1 bis 4 Grad. Am Abend ziehen dann von Norden ein leichter Schneefall und Schneegriesel auf.

In der Nacht zum Sonntag ist dann erneut mit glatten Straßen zu rechnen.

Am Sonntag bleibt es dicht bewölkt mit Höchstwerten um 1 Grad.