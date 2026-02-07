Achtung, Rutschgefahr: Glatte Straßen haben Berlin und Brandenburg weiter im Griff

Auch am Wochenende bleibt es heikel: Glätte und Nebel sorgen in Berlin und Brandenburg weiter für schwierige Bedingungen.

Von Laura Voigt

Berlin - Auch am Wochenende bleibt es heikel: Glätte und Nebel sorgen in Berlin und Brandenburg weiter für schwierige Bedingungen.

Es ist weiterhin Vorsicht auf Berlins Straßen geboten.
Es ist weiterhin Vorsicht auf Berlins Straßen geboten.  © Britta Pedersen/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) besteht vor allem am Samstagmorgen die Gefahr markanter Glätte durch gefrierenden Regen. Besonders betroffen sind der Nordosten und Südosten Brandenburgs sowie Berlin.

Die Höchstwerte bleiben frostnah und klettern nur auf etwa 1 bis 4 Grad. Am Abend ziehen dann von Norden ein leichter Schneefall und Schneegriesel auf.

In der Nacht zum Sonntag ist dann erneut mit glatten Straßen zu rechnen.

Bis zu 15 (!) Grad am Wochenende: Friert Kältewelle danach das ganze Land ein?
Wetter Deutschland Bis zu 15 (!) Grad am Wochenende: Friert Kältewelle danach das ganze Land ein?

Am Sonntag bleibt es dicht bewölkt mit Höchstwerten um 1 Grad.

Die Temperaturen bleiben eisig und steigen tagsüber nur auf rund 1 bis 4 Grad.
Die Temperaturen bleiben eisig und steigen tagsüber nur auf rund 1 bis 4 Grad.  © Wetteronline.de

Am Montag zeigt sich der Himmel ebenso stark bewölkt, doch Regen bleibt größtenteils aus. Die Temperaturen klettern kaum über den Gefrierpunkt.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa; wetteronline.de

Mehr zum Thema Wetter Deutschland: