Winter adé? Nieselregen in Bayern zum Start ins Wochenende

München - Das Wochenende startet für die Menschen in Bayern mit Nieselregen und mit Plusgraden.

Zu warm für Winterwetter: In Bayern muss man mit Regen und Temperaturen im zweistelligen Bereich rechnen. © Peter Kneffel/dpa

Ist der vielerorts bislang schneereich ausgefallene Winter nun vorbei?

Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bleibt es am Samstag stark bewölkt.

Zwischen Spessart und Bayerwald können immer wieder Regen und Sprühregen fallen.

Gegen Nachmittag soll es zunehmend trocken werden. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 11 Grad.

In der Nacht zum Sonntag dürfte es vielerorts neblig werden. Wenn es aufklart – wie etwa im Oberallgäu – kann es Frost geben. Durch überfrierende Glätte und Reif kann es laut DWD örtlich glatt werden.