Achtung, Unwetter-Gefahr! Es taut in Sachsen, aber es wird auch spiegelglatt

Leipzig - Sturmtief "Elli" hat sich gerade erst verzogen, schon beherrscht Tief "Gunda" die Wetterlage in Deutschland und bringt vor allem eines: glatte Straßen. Auch in Sachsen ?

Der Schnee wird in den kommenden Tagen weichen müssen. © Jan Woitas/dpa

Eins ist klar, ab dem Wochenbeginn geht es mit den Temperaturen langsam bergauf. Doch das ist gefährlich, denn am Montag kann es hier und da zunächst noch etwas schneien, bevor der Regen in weiten Teilen des Freistaats einsetzt.

Das bedeutet: Auch die Sachsen müssen sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf Glatteis durch überfrierenden Regen einstellen. Es herrscht Unwetter-Gefahr!

Nach den wohl kältesten Tagen des Winters - noch am Montagmorgen war es bei -10 bis -15 Grad äußerst eisig - steigen die Temperaturen auf -3 bis 1 Grad. In den höheren Lagen kann es teils etwas stürmisch werden.

Auch in der kommenden Nacht droht immer wieder Regen. Vor allem auf festgefahrenem Schnee, aber auch auf schneefreien Flächen kann es also weiter spiegelglatt werden. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu -4 Grad.