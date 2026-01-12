 4.142

Achtung, Unwetter-Gefahr! Es taut in Sachsen, aber es wird auch spiegelglatt

Sturmtief "Elli" hat sich gerade erst verzogen, schon beherrscht Tief "Gunda" die Wetterlage in Sachsen und bringt vor allem eines: glatte Straßen.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Sturmtief "Elli" hat sich gerade erst verzogen, schon beherrscht Tief "Gunda" die Wetterlage in Deutschland und bringt vor allem eines: glatte Straßen. Auch in Sachsen?

Der Schnee wird in den kommenden Tagen weichen müssen.
Der Schnee wird in den kommenden Tagen weichen müssen.

Eins ist klar, ab dem Wochenbeginn geht es mit den Temperaturen langsam bergauf. Doch das ist gefährlich, denn am Montag kann es hier und da zunächst noch etwas schneien, bevor der Regen in weiten Teilen des Freistaats einsetzt.

Das bedeutet: Auch die Sachsen müssen sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf Glatteis durch überfrierenden Regen einstellen. Es herrscht Unwetter-Gefahr!

Nach den wohl kältesten Tagen des Winters - noch am Montagmorgen war es bei -10 bis -15 Grad äußerst eisig - steigen die Temperaturen auf -3 bis 1 Grad. In den höheren Lagen kann es teils etwas stürmisch werden.

Auch in der kommenden Nacht droht immer wieder Regen. Vor allem auf festgefahrenem Schnee, aber auch auf schneefreien Flächen kann es also weiter spiegelglatt werden. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu -4 Grad.

Vor allem am Montag und Dienstag kann es auf Sachsens Straßen spiegelglatt werden.
Vor allem am Montag und Dienstag kann es auf Sachsens Straßen spiegelglatt werden.

Wetter in Sachsen: Milde Temperaturen im Flachland, Sturm auf dem Fichtelberg

Schuld daran ist überfrierender Regen.
Schuld daran ist überfrierender Regen.

Regenwetter auch am Dienstag: Vor allem im Osten Sachsens und in den Bergen besteht weiter die Gefahr von Glatteis. Im Laufe des Tages sollen die Niederschläge aber langsam nachlassen, bei 1 bis 5 Grad taut es.

Und es wird sogar noch wärmer, am Mittwoch erreichen die Höchstwerte 3 bis 8 Grad. Im Bergland klettert das Quecksilber allerdings auf maximal -1 bis 3 Grad.

Wieder kann es gelegentlich regnen, die Glätte-Gefahr scheint aber weitgehend gebannt. Auf dem Fichtelberg kann es stattdessen richtig stürmisch werden.

Ähnlich milde Temperaturen zeigt das Thermometer mit 4 und 7 Grad auch am Donnerstag. Zwar werden viele Wolken am Himmel zu sehen sein, regnen soll es aber nicht mehr.

In den Nächten bewegen sich die Höchstwerte zwischen -1 Grad im Erzgebirge und 2 Grad im Flachland.

