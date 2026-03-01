Frühlings-Wetter in Frankfurt und Hessen, aber auch Frost bei 0 bis -1 Grad

Frankfurt am Main - Weiter strömt milde Luft nach Hessen , die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel können sich daher am Sonntag und zum Beginn der nächsten Woche auf angenehme Frühlingstage freuen. Die kommenden Nächte hingegen werden teils frostig-kalt.

Auf Frankfurt und Hessen kommen wolkig bis sonnige und niederschlagsfreie Frühlingstage zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) vorhersagen. © Montage: 123RF/longo68, Screenshot/Wetteronline.de

Der Sonntag wird wolkig, aber mit "längeren sonnigen Abschnitten", wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Bei Höchsttemperaturen zwischen 11 und 15 Grad soll es insgesamt trocken bleiben. Ein "schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest" wird erwartet.

Diese Wetterlage setzt sich am Montag und Dienstag fort: Der Montag werde "heiter bis sonnig" bei maximal 13 bis 17 Grad, der Dienstag "gering bewölkt bis heiter" bei 15 bis 18 Grad in der Spitze. Beide Tage verlaufen laut den DWD-Experten "niederschlagsfrei".

Die angenehmen Temperaturen am Tag stehen jedoch in einem deutlichen Kontrast zu den Nächten in Hessen: So erwarten die Meteorologen für die Nacht zu Montag Tiefsttemperaturen von 4 bis 0 Grad, "in Nord- und Osthessen vereinzelt bis -1 Grad". Verbreitet komme es zu leichtem "Frost in Bodennähe".

In der Nacht zu Dienstag sinken die Werte auf 5 bis 1 Grad, vereinzelt um 0 Grad in Nord- und Osthessen. Auch die Nacht zu Mittwoch wird mit prognostizierten Tiefsttemperaturen von 6 bis 1 Grad kalt, in Nord- und Osthessen sind erneut auch 0 Grad möglich.