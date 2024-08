Hitzewarnung für Berlin: Temperaturrekord möglich

Berlin - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Hitzewarnung für Berlin herausgegeben: Am Donnerstag könnte sogar der diesjährige Temperaturrekord für die Region gebrochen werden.

Berlin und Brandenburg stehen heiße Tage bevor. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Denn für den morgigen Tag erwartet der DWD Temperaturhöchstwerte von 32 bis 35 Grad Celsius. Der bisherige Rekord liegt in diesem Jahr bei 34,8 Grad, die am 10. Juli in Südbrandenburg gemessen wurden.

Bereits am Mittwoch wird bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke eine hohe Wärmebelastung erwartet. Daher warnen auch Gesundheitsstadtrat Uwe Brockhausen (61, SPD) und Amtsarzt Patrick Larscheid vom Bezirksamt Reinickendorf vor möglichen gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung.

Es wird geraten, sich möglichst im Schatten aufzuhalten, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden und körperliche Aktivitäten während der heißesten Tageszeit, in den Nachmittagsstunden, im Freien zu meiden. Zudem soll man natürlich darauf achten, genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen und den Körper gut zu kühlen.

Der Grund für die Hitze liegt in einem Tief über dem Nordostatlantik und einem Hoch über Osteuropa, wodurch zunehmend heiße Luft von Südosten einströmt.