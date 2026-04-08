Aprilwetter in Berlin und Brandenburg: Freundliche Tage, frostige Nächte

Berlin - Nach den Osterfeiertagen bleibt das Wetter in Berlin und Brandenburg wechselhaft. Nach frühlingshaften Temperaturen am Tag ist nachts sogar Schnee möglich.

Tagsüber lädt die Sonne zu Spaziergängen ein. © Christophe Gateau/dpa

Der Mittwoch beginnt in der gesamten Region freundlich und vielfach sonnig. Im Tagesverlauf bilden sich zwar örtlich einige Quellwolken, doch bleibt es trocken.

Erst am Abend ziehen von Westen her dünne Schleierwolken auf. Die Temperaturen steigen auf 12 bis 16 Grad, begleitet von einem schwachen Wind aus Nord bis Nordost.

In der Nacht zum Donnerstag wird es deutlich kälter. Die Bewölkung nimmt zu, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken verbreitet auf Werte zwischen 1 und -4 Grad – häufig tritt Bodenfrost auf. Der Wind weht schwach aus östlichen Richtungen.

Am Donnerstag lösen sich die Wolken von Osten her wieder auf, während Richtung Sachsen-Anhalt dichtere Schleierbewölkung aufzieht. Es bleibt weiterhin trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.

In der Nacht zum Freitag verdichtet sich die Bewölkung erneut. In der zweiten Nachthälfte erreicht westliche Landesteile schauerartiger Regen, der sich ostwärts ausbreitet.