Deutscher Wetterdienst warnt: In Hessen kann es ungemütlich werden

Offenbach am Main - Hessen muss sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes und stürmisches Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor örtlichen Gewittern und teils kräftigen Windböen. Wer auf Sonne hofft, braucht weiterhin Geduld.

Am heutigen Mittwoch bewegen sich die Höchsttemperaturen in Hessen laut "wetteronline.de" (Grafik) zwischen 17 und 18 Grad. © Montage: Patrick Pleul/dpa, wetteronline.de

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel über Hessen überwiegend wechselnd bis stark bewölkt. Nach Angaben des DWD kommt es gebietsweise zu Schauern.

Ab dem Mittag sind zudem örtliche Gewitter möglich. Im Umfeld der Gewitter können starke bis stürmische Böen auftreten. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 16 und 19 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt das Wetter unbeständig. Die Meteorologen erwarten erneut wechselnde bis starke Bewölkung bei Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad. Dazu kann es weiterhin schauerartig regnen. Einzelne Gewitter sind ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Zum Start ins Wochenende zeichnet sich zumindest ein kleiner Lichtblick ab: Am Freitag bleibt es zwar wechselnd bewölkt und zeitweise kann es erneut schauerartig regnen, die Temperaturen steigen jedoch auf bis zu 22 Grad an.