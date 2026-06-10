Sommer, Sonne, Regenschauer: Es bleibt kühl, nass und ungemütlich – noch

München - Der Sommer lässt auf sich warten: Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst für Bayern ungemütliches Wetter mit kühlen Temperaturen, Schauern und Gewittern.

Theoretisch hat der Sommer schon angefangen. In Bayern startet er jedoch mit seinen regnerischen Tagen. © Malin Wunderlich/dpa

In den Hochlagen der Alpen oberhalb von 2000 Metern Meereshöhe kann es sogar schneien, wie die Meteorologen vorhersagen.

In Franken und nördlicher Oberpfalz sind demnach wechselnde Bewölkung und gebietsweise schauerartiger Regen zu erwarten. Zudem sind einzelne Gewitter wahrscheinlich.

Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 18 Grad. Für den Donnerstag sind die Aussichten laut Wetterdienst ganz ähnlich, bei minimal höheren Temperaturen.

Im Süden des Freistaats stellt sich die Wetterlage noch etwas unerfreulicher dar.

Es soll häufig regnen, Richtung Alpen teils auch länger anhaltend, mit einzelnen Gewittern.