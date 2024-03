Aprilwetter schon im März: Gewitter, Sturmböen und sogar Schnee

An der Nordsee sowie in Kamm- und Gipfellagen kann es zu Sturmböen kommen. Im Erzgebirge ab 500 Metern und am Alpenrand ist auch länger anhaltender Schneefall möglich.

So ungemütlich wie am Wochenende bleibt es zum Glück nicht. Laut den Meteorologen wird es am Montag in weiten Teilen des Landes wieder freundlicher. Auch die Temperaturen dürften dann wieder steigen - mit Höchstwerten zwischen sieben und zwölf Grad, wobei im Westen und Südwesten sogar bis zu 14 Grad erreicht werden können.

Auch am Dienstag soll es weitgehend regenfrei bleiben. Sonnenanbeter können sich auf längere, sonnige Abschnitte freuen. Im Norden und Westen kann es vielerorts noch wolkig werden.

Die Höchstwerte liegen dann an der Küste bei neun und im Südwesten bei bis zu 16 Grad.