Auf Kurz-Frühling in NRW folgt Wetter-Warnung: Darauf müsst Ihr Euch jetzt einstellen

Köln - In den kommenden Tagen müssen sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen auf unbeständiges Wetter mit teils stürmischen Böen einstellen. Vor allem im Bergland sinken die Temperaturen dabei auf winterliche Werte.

Bei stürmischem Wetter ist auf der Kölner Domplatte Vorsicht geboten - dort weht der Wind bekanntlich besonders stark. © Roberto Pfeil/dpa

Der Start in die neue Woche verläuft nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stark bewölkt, während im Tagesverlauf von Westen her zunehmend schauerartig verstärkter Regen aufzieht. Erst am Abend lässt der Niederschlag wieder nach.

Die Temperaturen erreichen erneut milde Werte zwischen 14 und 18 Grad, im Hochsauerland immerhin noch bis zu 10 Grad. Dazu weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwest, der zeitweise starke bis stürmische Böen im Gepäck hat.

Besonders im Bergland ist Vorsicht geboten - es sind einzelne Sturmböen möglich. Aber auch im Kölner Raum warnten die Wetterexperten vor Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 60 km/h.

Am Dienstag bleibt der Himmel nach DWD-Prognose weiterhin größtenteils bewölkt - nur hin und wieder kämpfen sich vereinzelte Sonnenstrahlen durch.