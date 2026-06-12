Auf Regen folgt Sonne: Temperaturen bis 25 Grad erwartet
Von Cordula Dieckmann
München - Noch einmal schlafen - dann wird es sommerlich. Das lässt zumindest die Wettervorhersage hoffen.
Im Laufe des Samstags sollen nämlich die Wolken weichen und die Sonne endlich wieder scheinen, und das bei Temperaturen bis zu 25 Grad, im Süden sogar noch etwas wärmer.
Davor heißt es aber noch mal: Regenschirm mitnehmen. Denn am Freitag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch mal Regen angesagt.
Und der hat es in sich. Der DWD spricht von Dauerregen an den Chiemgauer und den Berchtesgadener Alpen und im Bayerischen Wald.
Zwischen 30 und 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter könnten je nach Region binnen 24 Stunden fallen. Und auch im restlichen Freistaat heißt es: "überwiegend bedeckt und regnerisch".
Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa