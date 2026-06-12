12.06.2026 07:41 Wetter in Leipzig: Haltet durch, der Sommer kommt (hoffentlich bald) wieder!

Die Schafskälte hat Leipzig im Griff: Es ist Mitte Juni, die Temperaturen erreichen mit Ach und Krach 20 Grad und der Schirm ist ein verlässlicher Begleiter.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Die Schafskälte hat Sachsen und auch Leipzig voll im Griff: Es ist Mitte Juni, die Temperaturen aber erreichen mit Ach und Krach 20 Grad und der Regenschirm ist ein verlässlicher Begleiter. Am Wochenende heißt es Durchhalten, bevor der Sommer nächste Woche (hoffentlich) wieder loslegt.

Wechselhaftes Wetter erwartet uns am Wochenende in Leipzig. (Archivbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB Der Blick aus dem Fenster verrät es bereits am Morgen: Der Freitag steht ganz im Zeichen von dichten Wolken und auch regnen kann es im Tagesverlauf häufiger - da sind sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) und auch andere "Wetterfrösche" weitgehend einig. Schuld daran könnte die Schafskälte sein: Das bedeutet, zwischen dem 4. und 20. Juni kann es einen Kälteeinbruch geben, der Höhepunkt wird oft um den 11. Juni erreicht. So erreichen die Höchstwerte am Freitag in Leipzig laut Vorhersage tatsächlich maximal 18 Grad - und die könnten sich sogar noch etwas kühler anfühlen. Wetter Deutschland Regen statt Sommerlaune: Schmuddelwetter in Sachsen-Anhalt Zwar sinken die Temperaturen in der kommenden Nacht im Vergleich zum Tag nicht allzu sehr, doch es sind immer wieder Schauer möglich.

Kommt nach der Schafskälte die große Hitze?