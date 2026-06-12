Wetter in Leipzig: Haltet durch, der Sommer kommt (hoffentlich bald) wieder!
Leipzig - Die Schafskälte hat Sachsen und auch Leipzig voll im Griff: Es ist Mitte Juni, die Temperaturen aber erreichen mit Ach und Krach 20 Grad und der Regenschirm ist ein verlässlicher Begleiter. Am Wochenende heißt es Durchhalten, bevor der Sommer nächste Woche (hoffentlich) wieder loslegt.
Der Blick aus dem Fenster verrät es bereits am Morgen: Der Freitag steht ganz im Zeichen von dichten Wolken und auch regnen kann es im Tagesverlauf häufiger - da sind sich der Deutsche Wetterdienst (DWD) und auch andere "Wetterfrösche" weitgehend einig.
Schuld daran könnte die Schafskälte sein: Das bedeutet, zwischen dem 4. und 20. Juni kann es einen Kälteeinbruch geben, der Höhepunkt wird oft um den 11. Juni erreicht.
So erreichen die Höchstwerte am Freitag in Leipzig laut Vorhersage tatsächlich maximal 18 Grad - und die könnten sich sogar noch etwas kühler anfühlen.
Zwar sinken die Temperaturen in der kommenden Nacht im Vergleich zum Tag nicht allzu sehr, doch es sind immer wieder Schauer möglich.
Kommt nach der Schafskälte die große Hitze?
Am Samstag nimmt die Regenwahrscheinlichkeit im Tagesverlauf langsam ab. Ab dem Mittag lässt sich sogar ab und zu mal die Sonne blicken und das Quecksilber steigt auf maximal 21 Grad.
Nachmittags können Windböen allerdings dafür sorgen, dass sich die Temperatur erneut kühler anfühlt, als sie tatsächlich ist.
Mit ähnlichem Wetter sollten wir auch am Sonntag rechnen: Sonne und Wolken wechseln sich ab, hin und wieder sind Schauer möglich. Das Thermometer zeigt höchstens um 18 Grad - der Wind tut sein Übriges dazu.
Der Start in die neue Woche fällt nach aktuellem Stand ähnlich kühl und wechselhaft aus, bevor es voraussichtlich ab Dienstag langsam bergauf geht.
Ersten Prognosen zufolge könnte es zum Wochenende fast doppelt so warm werden wie zu Wochenbeginn. Kommt nach der Kälte also die große Hitze?
Titelfoto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/ZB