Regen statt Sommerlaune: Schmuddelwetter in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Abkühlung und Regen: In Sachsen-Anhalt wird es an diesem Wochenende etwas ungemütlich. Haltet Eure Regenschirme bereit!

Es kann immer wieder Regen fallen. (Symbolbild) © Bildmontage: Hendrik Schmidt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Bereits am Freitag bleibt es über den Tag hinweg meist stark bewölkt. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) kann es bei Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad zeitweise leicht regnen.

Auf dem Brocken kann es zudem stürmische Böen geben. Auch in der Nacht auf Samstag ziehen die Wolken nicht ab und lassen gebietsweise schauerartigen Regen fallen.

Der Samstag zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt. Bei Höchstwerten zwischen 20 und 23 Grad muss sich gelegentlich auf leichte Schauer eingestellt werden.

In der Nacht sinken die Werte auf 12 bis 10 Grad. Auf dem Brocken bleibt es weiterhin stürmisch.

Am Sonntag lockert sich die Wolkendecke etwas auf. Zwischenzeitlich kann es bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 20 Grad Schauer und Gewitter geben. Stärkere Windböen können nicht ausgeschlossen werden.