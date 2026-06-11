Wieder Regen? So wird das Wetter in NRW Richtung Wochenende

Köln - Statt auf Sonne müssen sich die Menschen in Köln in den kommenden Tagen auf Regen, Wind und sogar einzelne Gewitter einstellen.

Dunkle Wolken, Regen und Wind bestimmen in den kommenden Tagen das Wetter in Köln und NRW. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Am Donnerstag wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken und Regen ab. Vor allem im Osten von NRW sind einzelne kurze Gewitter möglich.

Die Höchstwerte klettern dabei auf maximal 18 Grad. Gegen Abend zieht dann von Westen neuer Regen auf.

Auch der Freitag macht wenig Hoffnung auf einen freundlichen Start ins Wochenende. Es bleibt meist stark bewölkt, dazu fällt immer wieder schauerartiger Regen.

Außerdem frischt der Wind kräftig auf und kann zeitweise ordentlich pusten. Die Temperaturen liegen erneut nur zwischen 17 und 20 Grad.