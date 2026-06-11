Wieder Regen? So wird das Wetter in NRW Richtung Wochenende
Köln - Statt auf Sonne müssen sich die Menschen in Köln in den kommenden Tagen auf Regen, Wind und sogar einzelne Gewitter einstellen.
Am Donnerstag wechseln sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Wolken und Regen ab. Vor allem im Osten von NRW sind einzelne kurze Gewitter möglich.
Die Höchstwerte klettern dabei auf maximal 18 Grad. Gegen Abend zieht dann von Westen neuer Regen auf.
Auch der Freitag macht wenig Hoffnung auf einen freundlichen Start ins Wochenende. Es bleibt meist stark bewölkt, dazu fällt immer wieder schauerartiger Regen.
Außerdem frischt der Wind kräftig auf und kann zeitweise ordentlich pusten. Die Temperaturen liegen erneut nur zwischen 17 und 20 Grad.
Erst am Samstag sieht es langsam besser aus. Zwar sind am Morgen noch Wolken und einzelne Schauer möglich, doch im Laufe des Tages lockert der Himmel von Südwesten her immer weiter auf.
Dann bleibt es trocken und die Temperaturen erreichen bis zu 23 Grad.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa