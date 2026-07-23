Bayern-Wetter: Sonne, Wolken, milde Temperaturen und vereinzelt Regen

München - Das Wetter in Bayern präsentiert sich am Donnerstag etwas wechselhaft – bevor es am Freitag und Samstag wieder stabiler wird.

Trinkpause für den Drahtesel: Am Donnerstag sind die Temperaturen noch deutlich milder, als in den nächsten Tagen. © Florian Diettrich/dpa

Im Süden ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst meist stark bewölkt, zwischen dem Bayerischen Wald und dem östlichen Alpenrand soll es vereinzelt etwas regnen.

Richtung Schwaben wird es zunehmend sonnig. Die Höchstwerte liegen laut DWD-Prognose zwischen 20 und 25 Grad.

Im Norden ist es zunächst überwiegend stark bewölkt, im Norden und Osten könnte es vereinzelt ein paar Tropfen geben.

Im Tagesverlauf sowie Richtung Südwesten wird es zunehmend sonnig bei Werten zwischen 19 und 25 Grad.

Am Freitag und Samstag wird es sonniger und wärmer.