Bayern-Wetter: Sonne, Wolken, milde Temperaturen und vereinzelt Regen
Von Christoph Trost
München - Das Wetter in Bayern präsentiert sich am Donnerstag etwas wechselhaft – bevor es am Freitag und Samstag wieder stabiler wird.
Im Süden ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst meist stark bewölkt, zwischen dem Bayerischen Wald und dem östlichen Alpenrand soll es vereinzelt etwas regnen.
Richtung Schwaben wird es zunehmend sonnig. Die Höchstwerte liegen laut DWD-Prognose zwischen 20 und 25 Grad.
Im Norden ist es zunächst überwiegend stark bewölkt, im Norden und Osten könnte es vereinzelt ein paar Tropfen geben.
Im Tagesverlauf sowie Richtung Südwesten wird es zunehmend sonnig bei Werten zwischen 19 und 25 Grad.
Am Freitag und Samstag wird es sonniger und wärmer.
Am Freitag sind Höchstwerte zwischen 22 und 28 Grad vorhergesagt, am Samstag zwischen 26 und 32 Grad - wobei es im Tagesverlauf wieder immer mehr Wolken geben soll.
Titelfoto: Montage: Florian Diettrich/dpa + WetterOnline