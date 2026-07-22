Minusgrade in Sachsen: Frost-Schock mitten im Juli

Marienberg - Es ist der Sommer der Extreme! Noch vor drei Wochen sehnten sich die Sachsen bei bis zu 40 Grad nach Abkühlung. Nun heißt es: bibbern. Im Erzgebirge stürzten die Temperaturen über Nacht in den einstelligen Bereich ab. Im Marienberger Ortsteil Kühnhaide wurden sogar Minusgrade gemessen.

Bibber-Temperaturen im Erzgebirge: In Marienberg-Kühnhaide wurden in der Nacht auf Mittwoch Minusgrade gemessen. © Uwe Meinhold

Kühle Temperaturen sind in Marienberg-Kühnhaide keine Seltenheit - auch im Sommer werden in der Bachsenke regelmäßig Werte unter zehn Grad gemessen. Doch Minusgrade im Juli sind selbst für Kühnhaide besonders.

In der Nacht auf Mittwoch wurden in der zwei Meter tiefen Bachsenke minus 0,2 Grad gemessen. Die "normale" Außentemperatur war in den Morgenstunden mit 1,1 Grad ebenfalls extrem frisch. Das geht aus Daten der Wetterstation vor Ort hervor.



Verrückt: Vor einem Jahr wurden in Marienberg-Kühnhaide ebenfalls Minusgrade gemessen. Auch damals rollte eine Hitzewelle über Sachsen, anschließend fielen die Temperaturen in den Keller. Der Juli bestand zum großen Teil aus Regen und Werten um die 18 Grad.

Übrigens: In Marienberg-Kühnhaide kann es auch richtig heiß werden. Die höchste je gemessene Temperatur liegt bei beachtlichen 33,6 Grad. Dieser Hitzerekord wurde um Juli 2007 gemessen.

Der kälteste Wert liegt hingegen bei unglaublichen minus 33,5 Grad - gemessen am 1. Februar 1998.