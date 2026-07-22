Berlin und Brandenburg: Schauer und Gewitter zur Wochenmitte

Berlin - Berlin und Brandenburg erwartet am Mittwoch und Donnerstag eher ungemütliches Wetter mit Schauern und Gewittern.

Dichte Bewölkung erwartet die Hauptstadtregion in den kommenden Tagen. © Sebastian Gollnow/dpa

Am Mittwoch verdichtet sich die Bewölkung laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) rasch von Nordwesten her, zunächst fällt nur örtlich leichter Regen.

Zum Nachmittag geht es in eine wechselhafte Phase über mit einigen Schauern und vereinzelten Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 22 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bei wechselnder Bewölkung und gelegentlichen Schauern mit einzelnen Gewittern, die zum Morgen nach Polen abziehen. Die Tiefstwerte sinken auf 14 bis 12 Grad, dazu weht meist schwacher Westwind.

Am Donnerstag ist es zunächst stark bewölkt mit einzelnen Schauern und vereinzelten Gewittern. Im Nachmittagsverlauf lockert es auf, die Schauerneigung lässt nach. Die Temperaturen erreichen 20 bis 22 Grad, dazu weht mäßiger Wind aus Nord bis Nordwest.