Bald wieder über 30 Grad: Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen zieht an

Frankfurt am Main - Zum Wochenende hin sollen die Temperaturen wieder steigen: Die Menschen in Frankfurt und Hessen müssen mit mehr als 30 Grad rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Samstag sind wieder über 30 Grad in Frankfurt und Hessen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) und Wetteronline.de (Grafik) beide vorhersagen. © Montage: Hannes P. Albert/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Der Mittwoch wird laut der Wettervorhersage der Meteorologen aber weiter von eher milden Temperaturen geprägt: Bei einer in Nordhessen starken und in Südhessen teils heiteren Bewölkung werden Höchsttemperaturen zwischen 21 und 26 Grad erwartet.

Zudem soll im "Tagesverlauf zeitweise leichter Regen oder Sprühregen" aufkommen, erklärte ein DWD-Sprecher. Dazu weht voraussichtlich ein "mäßiger Wind aus West bis Nordwest".

Die Nacht zu Donnerstag soll "wechselnd bis stark bewölkt" werden. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von 13 bis 8 Grad. Im Norden des Bundeslandes kann es zu Sprühregen kommen.

Diese ruhige und von mäßig warmer bis warmer Meeresluft geprägte Wetterlage hält auch am Donnerstag in Hessen weiter an: Bei zunächst starker und im Tagesverlauf von Süden her auflockernder Bewölkung sollen die Temperaturen maximal 20 bis 26 Grad erreichen.

Abgesehen von vereinzeltem Regen in Nordhessen bleibt es der Vorhersage nach niederschlagsfrei.