Berlin und Brandenburg bibbern sich ins Wochenende

Berlin - Väterchen Frost hat Berlin und Brandenburg auch am Wochenende in seinem eisigen Griff.

In der Hauptstadtregion bleibt es frostig. © Patrick Pleul/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es am Freitag und Samstag in Berlin und Brandenburg verbreitet frostig - teils sogar mit Dauerfrost.

Am Freitag ziehen über der Region zwar zeitweise Wolken durch, doch zwischen den grauen Phasen lassen sich auch längere sonnige Abschnitte blicken. Es bleibt niederschlagsfrei.

Zum Tagesbeginn kann sich stellenweise Dunst oder Nebel halten. Die Temperaturen gehen nicht über -5 bis -1 Grad hinaus, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.

In der Nacht zum Samstag nimmt die Bewölkung weiter zu. Trotz dichterer Wolken bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken erneut deutlich ab und liegen zwischen -3 und -7 Grad.

Der Samstag zeigt sich überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Nur vereinzelt können ein paar Schneeflocken fallen, meist bleibt es aber trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und 1 Grad, im Süden Brandenburgs kann das Thermometer kurzzeitig die Nullgradmarke überschreiten. Der Wind kommt weiterhin schwach aus Nordost bis Ost.