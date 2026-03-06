Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen: An diesem Tag sind bis zu 20 Grad möglich

Die Wettervorhersage für den Freitag, Samstag und Sonntag in Frankfurt am Main und Hessen: Der Deutsche Wetterdienst sagt sehr mildes Hochdruckwetter voraus.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Viel Sonne, kein Regen und eventuell sogar bis zu 20 Grad: Die Wettervorhersage für den Freitag und das Wochenende in Frankfurt und Hessen verheißt "sehr mildes Hochdruckwetter" und damit Frühlingstage wie aus dem Bilderbuch. Doch auch in anderer Hinsicht setzt sich der Wettertrend der vergangenen Tage fort: Die Nächte werden kalt.

Neben einigen durchziehenden Schleierwolken werde der Freitag "verbreitet sonnig und niederschlagsfrei", heißt es in der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen sollen Höchstwerte von 17 bis 19 Grad erreichen, dazu wird ein "schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen" erwartet. Auch die Nacht zu Samstag soll trocken bleiben, es wird nur eine geringe Bewölkung vorhergesagt. Die Temperaturen sollen auf 4 bis 0 Grad fallen. "In Tallagen bis -3 Grad" und "verbreitet Frost in Bodennähe", heißt es weiter in der Prognose der Meteorologen. Nur in den hessischen Bergen soll es mit "Tiefsttemperaturen um 6 Grad" geringfügig milder bleiben.

Wettervorhersage: Ein sonniges Wochenende in Frankfurt und Hessen