Wochenend-Wetter in Frankfurt und Hessen: An diesem Tag sind bis zu 20 Grad möglich
Frankfurt am Main - Viel Sonne, kein Regen und eventuell sogar bis zu 20 Grad: Die Wettervorhersage für den Freitag und das Wochenende in Frankfurt und Hessen verheißt "sehr mildes Hochdruckwetter" und damit Frühlingstage wie aus dem Bilderbuch. Doch auch in anderer Hinsicht setzt sich der Wettertrend der vergangenen Tage fort: Die Nächte werden kalt.
Neben einigen durchziehenden Schleierwolken werde der Freitag "verbreitet sonnig und niederschlagsfrei", heißt es in der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD).
Die Temperaturen sollen Höchstwerte von 17 bis 19 Grad erreichen, dazu wird ein "schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen" erwartet.
Auch die Nacht zu Samstag soll trocken bleiben, es wird nur eine geringe Bewölkung vorhergesagt. Die Temperaturen sollen auf 4 bis 0 Grad fallen. "In Tallagen bis -3 Grad" und "verbreitet Frost in Bodennähe", heißt es weiter in der Prognose der Meteorologen.
Nur in den hessischen Bergen soll es mit "Tiefsttemperaturen um 6 Grad" geringfügig milder bleiben.
Wettervorhersage: Ein sonniges Wochenende in Frankfurt und Hessen
Der Trend setzt sich am Wochenende fort: Für den Samstag werden "viel Sonne" und eine "Erwärmung auf 17 bis 20 Grad" erwartet. Für den Sonntag in Frankfurt und Hessen lautet die DWD-Vorhersage "heiter, teils sonnig", die Temperaturen sollen 15 bis 19 Grad in der Spitze erreichen. An keinem der beiden Tage wird Regen erwartet.
Die Nächte werden abermals kalt: Bei jeweils nur wenigen Wolken sollen die Temperaturen in der Nacht zu Sonntag auf 4 bis 1 Grad fallen, "in Tal- und Muldenlagen stellenweise bis -2 Grad". In der Nacht zu Montag liegen die erwarteten Tiefstwerte bei 6 bis 2 Grad, in Tal- und Muldenlagen sind erneut bis zu -2 Grad möglich. Für beide Nächte gilt zudem: Es muss abermals mit "Frost in Bodennähe" gerechnet werden.
Am Montag sollen dann nach und nach Wolken über dem Bundesland aufziehen. Zwar bleibe es "überwiegend niederschlagsfrei", doch am Nachmittag und Abend könne es im Westen und Süden von Hessen eventuell zu einzelnen Schauern kommen.
Mit Höchstwerten von 16 bis 19 Grad wird auch der erste Tag der neuen Woche voraussichtlich sehr mild für Anfang März.
Titelfoto: Montage: TAG24/Florian Gürtler, Screenshot/Wetteronline.de