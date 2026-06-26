Berlin und Brandenburg: Extreme Hitze bis Sonntag, Gewitterrisiko steigt
Berlin - In Berlin und Brandenburg steht ein außergewöhnlich heißes Sommerwochenende bevor.
Der Freitag verläuft laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 33 bis 37 Grad, die höchsten Werte werden in Südbrandenburg erreicht. Dazu weht meist nur ein schwacher Ostwind.
In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkenlos und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 17 Grad, bei schwachem Südostwind.
Am Samstag setzt sich das sonnige Wetter zunächst fort. Im Laufe des Abends nimmt in der Prignitz die Schauer- und Gewitterneigung leicht zu. Zuvor wird es aber noch einmal extrem heiß: Die Höchstwerte liegen bei 38 bis 41 Grad. Der Wind bleibt schwach und kommt vorwiegend aus südlicher Richtung.
In der Nacht zum Sonntag bleibt es gering bewölkt und trocken, die Tiefstwerte liegen zwischen 24 und 19 Grad.
Bis 41 Grad am Sonntag
Der Sonntag beginnt zunächst mit dünnen Schleierwolken und viel Sonne. Im Laufe des Nachmittags bilden sich von Südwesten her einige hochreichende Quellwolken, aus denen einzelne Hitzegewitter entstehen können, teils mit stürmischen Böen.
Auch am Sonntag bleibt es extrem heiß mit 37 bis 41 Grad. Abseits der Gewitter weht ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind.
In der Nacht zum Montag verdichtet sich die Bewölkung zunehmend, dazu kommen Schauer und teils kräftige Gewitter auf. Die Temperaturen gehen auf 23 bis 19 Grad zurück. Der Nordwestwind bleibt schwach.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa, Screenshot/Wetteronline.de (Bildmontage)