Berlin und Brandenburg: Extreme Hitze bis Sonntag, Gewitterrisiko steigt

Berlin - In Berlin und Brandenburg steht ein außergewöhnlich heißes Sommerwochenende bevor.

Bei den extremen Temperaturen ist auch das Tempelhofer Feld in Berlin ungewöhnlich leer. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Der Freitag verläuft laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sonnig und trocken. Die Temperaturen steigen auf 33 bis 37 Grad, die höchsten Werte werden in Südbrandenburg erreicht. Dazu weht meist nur ein schwacher Ostwind.

In der Nacht zum Samstag bleibt es wolkenlos und niederschlagsfrei. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 17 Grad, bei schwachem Südostwind.

Am Samstag setzt sich das sonnige Wetter zunächst fort. Im Laufe des Abends nimmt in der Prignitz die Schauer- und Gewitterneigung leicht zu. Zuvor wird es aber noch einmal extrem heiß: Die Höchstwerte liegen bei 38 bis 41 Grad. Der Wind bleibt schwach und kommt vorwiegend aus südlicher Richtung.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es gering bewölkt und trocken, die Tiefstwerte liegen zwischen 24 und 19 Grad.