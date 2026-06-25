Anfeuer-Hattrick: Sommerhitze, Grillparty, WM-Spiel! Bayern-Wetter fordert Fans heraus

München - Als die Vorrunden-Spieltage der WM bekannt wurden, stöhnte man noch auf. Jetzt spielt uns ein Anpfiff um 22 Uhr ordentlich in die Karten. Denn der Donnerstag wird in Bayern heiß – und selbst so spät am Abend ist in einigen Teilen nicht von "Abkühlung", sondern von "weniger warm" zu sprechen.

Schatten und kaltes Wasser: In diesen Tagen muss man in Bayern aktiv für Abkühlung sorgen. Und das bleibt auch bis zum Wochenende so. © Peter Kneffel/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sollen die Temperaturen erneut auf 32 bis 39 Grad steigen. Immerhin: Das Knacken der 40-Grad-Marke wurde in den Prognosen von Donnerstag auf Freitag verschoben.

"Süddeutschland liegt unter einer umfangreichen Hochdruckzone im Einfluss sehr heißer Luft aus Nordafrika, die sich weiter aufheizt und damit Schritt für Schritt zum Höhepunkt der Hitzewelle am Wochenende führt", teilt der DWD mit.

Entsprechend lautet unser Tipp (sofern umsetzbar): Tagsüber im Schatten arbeiten oder einen Sprung ins kalte Becken wagen.

Danach bietet sich mit Gleichgesinnten eine Prä-Anpfiff-Grillparty an. In der Nacht kann man dann das finale Vorrundenspiel der DFB-Mannen gegen Ecuador verfolgen. Denn wenn die Sonne weg ist, pendelt sich das Quecksilber zwischen 23 und 15 Grad.