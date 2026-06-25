Hitzeschutz zu Hause: So bewahrt Ihr einen kühlen Kopf
Leipzig - Der Hitze entkommt derzeit auch in Sachsen niemand. Was man für ein kühleres Zuhause tun kann? Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps.
Jalousien & Co.
Viel Wärme gelangt über Fensterflächen ins Gebäude. Außenrollläden, -jalousien, -markisen oder -sonnensegel verhindern das. Sie sind besonders wirksam. In akuten Situationen kann auch ein helles Tuch vor dem Fenster eine einfache Lösung sein.
Türen und Fenster schließen
Fenster und Türen geschlossen halten, solange es draußen wärmer ist als drinnen, hilft das. Gelüftet wird frühestens spätabends. Besonders wirksam ist Querlüften über gegenüberliegende Fenster.
Ventilator oder Klimaanlage?
Ventilatoren erhöhen das persönliche Wohlbefinden, senken die Raumtemperatur aber nicht. Klimageräte können kühlen, verursachen jedoch zusätzliche Stromkosten. Deshalb vorher prüfen!
Grüner Klimaschutz
Auch Pflanzen können helfen. Fassadenpflanzen beschatten Außenwände und verbessern das Mikroklima rund ums Gebäude. Dachbegrünungen schützen vor direkter Sonneneinstrahlung, speichern Regenwasser und können Temperaturspitzen abmildern.
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