25.06.2026 06:00 Hitzeschutz zu Hause: So bewahrt Ihr einen kühlen Kopf

Der Hitze entkommt derzeit auch in Sachsen niemand. Was man für ein kühleres Zuhause tun kann? Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps.

Von Thomas Staudt

Leipzig - Der Hitze entkommt derzeit auch in Sachsen niemand. Was man für ein kühleres Zuhause tun kann? Die Verbraucherzentrale Sachsen gibt Tipps.

Jalousien & Co.

Je dunkler, desto besser: Jalousien schützen vor der Hitze. © 123RF/photozi

Viel Wärme gelangt über Fensterflächen ins Gebäude. Außenrollläden, -jalousien, -markisen oder -sonnensegel verhindern das. Sie sind besonders wirksam. In akuten Situationen kann auch ein helles Tuch vor dem Fenster eine einfache Lösung sein.

Türen und Fenster schließen

Wenn's nur bei knapp über 30 Grad bliebe! Aber bis Sonntag wird's definitiv heißer. Vorsorgen kann da nicht schaden. © 123rf/xurzon

Fenster und Türen geschlossen halten, solange es draußen wärmer ist als drinnen, hilft das. Gelüftet wird frühestens spätabends. Besonders wirksam ist Querlüften über gegenüberliegende Fenster.

Ventilator oder Klimaanlage?

Ventilatoren steigern das Wohlbefinden, kühlen aber nicht. © 123RF/fizkes

Ventilatoren erhöhen das persönliche Wohlbefinden, senken die Raumtemperatur aber nicht. Klimageräte können kühlen, verursachen jedoch zusätzliche Stromkosten. Deshalb vorher prüfen!

Grüner Klimaschutz

Begrünung rund ums Haus verbessert das Klima und sorgt für Kühlung. © imago/Westend61