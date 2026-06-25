Hitze-Rekord geknackt: Das war die wärmste Nacht in Deutschland!

Deutschland - Die vergangene Nacht zieht nach vorläufigen Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit der wärmsten Nacht in Deutschland seit Beginn der Messungen gleich.

Die Nacht auf Donnerstag hat mit dem Rekord gleichgezogen: Deutschland schwitzt rund um die Uhr. © Marijan Murat/dpa

Im rheinland-pfälzischen Bad Bergzabern fiel die Temperatur nicht unter 26,2 Grad. Bisheriger Rekordhalter war der Berg Weinbiet in Rheinland-Pfalz, wo die Temperatur am 25. Juli 2019 ebenfalls nicht unter 26,2 Grad gesunken war.

Während die Temperaturen tagsüber vielerorts auf die 40 Grad zugehen, sinken sie nachts teils nicht mehr unter 20 Grad. Der DWD spricht ab dieser Grenze von tropischen Nächten.

Üblicherweise gibt es jedes Jahr pro Messstation nur eine Handvoll Tropennächte. "In Jahren mit sehr heißen Sommern wie 2003 wurden an begünstigten Stationen allerdings über 10 Tropennächte beobachtet", schreibt der Wetterdienst auf seiner Homepage.

"So waren es 2003 in Kehl bei Straßburg 21 Tropennächte. Im Sommer 2015 wurde an den Stationen Waghäusel-Kirrlach und Bad Bergzabern 13 Tropennächte registriert", so der DWD.

Nach Angaben des Umweltbundesamtes treten Tropennächte häufiger im Süden und Westen Deutschlands auf. Auch seien sie innerhalb dichter, innerstädtischer Bebauungsstrukturen wesentlich häufiger als auf Freiflächen.

Seit Tagen schwitzt Deutschland in einer Hitzewelle mit Temperaturen bis an die 40 Grad. Heftige Hitze wie in diesen Tagen ist im Zuge der Klimakrise hierzulande häufiger geworden - und dürfte noch weiter zunehmen.