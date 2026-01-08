Berlin und Brandenburg im Gefrierfach: Eisige Kälte, Schnee und Windböen
Berlin - In Berlin und Brandenburg bleibt es eisig kalt. Auch tagsüber herrschen weiter Minusgrade, dazu fällt neuer Schnee.
Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Temperaturen am Donnerstagmorgen bei knackigen -9 bis -13 Grad, tagsüber liegen die Höchstwerte bei -2 bis -6 Grad. Dazu droht fast überall Glätte durch Schnee und Eis.
Von Westen zieht im Laufe des Tages leichter Schneefall heran, in Ostbrandenburg kann sich am Vormittag noch kurz die Sonne zeigen. Viel Schnee fällt aber nicht – erwartet werden ein bis drei Zentimeter Neuschnee. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost.
In der Nacht zu Freitag nimmt der Schneefall bei Temperaturen zwischen -3 und -9 Grad zu, vor allem aus Südwesten kommend. Gegen Morgen frischt der Wind spürbar auf und erste Böen sind zu erwarten.
Am Freitag zieht über Berlin und Brandenburg ein Sturmtief auf und bringt gebietsweise kräftigen Schneefall.
Berlin und Brandenburg: Am Freitag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee
Laut dem Deutschen Wetterdienst können drei bis acht, stellenweise sogar bis zu 15 Zentimeter Neuschnee fallen.
Der Wind bläst dabei mit rund 60 km/h aus Ost. Die Temperaturen schwanken zwischen -6 Grad in der Uckermark und bis zu 0 Grad in der Elbe-Elster-Niederung.
Auch in der Nacht zum Samstag bleibt es winterlich mit weiterem Schneefall, Verwehungen und eisigen Tiefstwerten von -5 bis -9 Grad. Achtung: Es ist mit glatten Straßen zu rechnen!
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa, Screenshot/wetteronline.de (Bildmontage)