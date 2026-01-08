Berlin und Brandenburg im Gefrierfach: Eisige Kälte, Schnee und Windböen

Berlin - In Berlin und Brandenburg bleibt es eisig kalt. Auch tagsüber herrschen weiter Minusgrade, dazu fällt neuer Schnee.

Auch zum Ende der Woche bestimmen Eis und Schnee das Wetter in Berlin und Brandenburg. © Jens Kalaene/dpa

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) liegen die Temperaturen am Donnerstagmorgen bei knackigen -9 bis -13 Grad, tagsüber liegen die Höchstwerte bei -2 bis -6 Grad. Dazu droht fast überall Glätte durch Schnee und Eis.

Von Westen zieht im Laufe des Tages leichter Schneefall heran, in Ostbrandenburg kann sich am Vormittag noch kurz die Sonne zeigen. Viel Schnee fällt aber nicht – erwartet werden ein bis drei Zentimeter Neuschnee. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost.

In der Nacht zu Freitag nimmt der Schneefall bei Temperaturen zwischen -3 und -9 Grad zu, vor allem aus Südwesten kommend. Gegen Morgen frischt der Wind spürbar auf und erste Böen sind zu erwarten.

Am Freitag zieht über Berlin und Brandenburg ein Sturmtief auf und bringt gebietsweise kräftigen Schneefall.