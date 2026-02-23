Frühling in Sicht? Auf dieses Wetter muss sich Köln die nächsten Tage einstellen

Köln – Wer in den nächsten Tagen nach draußen will, sollte Regenschirm und Windjacke griffbereit haben: Das Wetter in Köln zeigt sich von seiner wilden Seite.

Starker Wind und Regen sorgen in Köln in den kommenden Tagen für stürmisches Wetter. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es zwar ein gutes Stück wärmer, aber Gewitter und stürmische Böen inklusive.

So zeigt sich der Himmel zum Wochenstart wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder ziehen Schauer durch. Die Temperaturen klettern auf milde 10 bis 13 Grad.

In der Nacht zum Dienstag bleibt es wolkig mit einzelnen Regenschauern, die Temperaturen fallen auf 6 bis 10 Grad. Am Dienstag selbst gibt es erst noch Regen, der aber im Laufe des Tages nachlässt. Höchstwerte liegen bei 11 bis 15 Grad.