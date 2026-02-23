Bis 18 Grad: Kommt jetzt der Frühling nach Sachsen-Anhalt?
Magdeburg - Nach den letzten kalten Tagen kann sich Sachsen-Anhalt endlich über mildere Temperaturen freuen. Trotzdem bleibt es etwas ungemütlich.
Zum Wochenstart wird es in dem Bundesland laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) grau und nass. Neben dichten Wolken und wiederholtem Schauer kann es örtlich auch zu Gewittern und Graupel kommen.
Bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad muss sich zudem auf Windböen eingestellt werden. Besonders in Gewitter- und Schauernähe werden starke Sturmböen erwartet.
Am Dienstag zeigt sich der Himmel ebenfalls stark bewölkt. Im Laufe des Tages lockert die dichte Wolkendecke etwas auf. Bei Werten zwischen 9 und 11 Grad bleibt es zudem trocken und auch am Abend niederschlagsfrei.
In der Nacht zum Mittwoch könnte es zu Nebelbildung kommen. Bei Temperaturen zwischen 12 und 16 Grad sind keine Niederschläge in Sicht. Über den Tag hinweg bleibt es heiter. In der Nacht auf Donnerstag kühlt es sich dann wieder auf bis zu 3 Grad ab.
Der Donnerstag selbst zeigt sich bei Höchstwerten bis 18 Grad heiter und trocken. Am Nachmittag könnte es zu geringen Schauern kommen. Auf dem Brocken wird es wieder stürmisch.
