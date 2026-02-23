Bis 18 Grad: Kommt jetzt der Frühling nach Sachsen-Anhalt?

Magdeburg - Nach den letzten kalten Tagen kann sich Sachsen-Anhalt endlich über mildere Temperaturen freuen. Trotzdem bleibt es etwas ungemütlich.

In dieser Woche wird es in Sachsen-Anhalt angenehm mild. (Symbolbild) © Bildmontage: Martin Schutt/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Zum Wochenstart wird es in dem Bundesland laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) grau und nass. Neben dichten Wolken und wiederholtem Schauer kann es örtlich auch zu Gewittern und Graupel kommen.

Bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad muss sich zudem auf Windböen eingestellt werden. Besonders in Gewitter- und Schauernähe werden starke Sturmböen erwartet.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel ebenfalls stark bewölkt. Im Laufe des Tages lockert die dichte Wolkendecke etwas auf. Bei Werten zwischen 9 und 11 Grad bleibt es zudem trocken und auch am Abend niederschlagsfrei.