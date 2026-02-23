Sonnig und bis 19 Grad: Hessen freut sich auf die ersten Frühlingstage!

Frankfurt am Main - Nach einem regnerischen Wochenbeginn wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem am Mittwoch so langsam Frühling in Frankfurt und ganz Hessen .

Zur Mitte der Woche klettern die Temperaturen örtlich auf bis zu 19 Grad. (Symbolfoto) © Bild-Montage: Lando Hass/dpa, wetteronline.de

Der Montag wird noch einmal regnerisch. Der Himmel zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt, und es ist immer wieder mit Schauern zu rechnen, im Osten und im Nordosten kann es kurze Gewitter geben. Bei mäßigem bis frischem Wind aus Südwest bis West erreichen die Höchstwerte dabei 11 bis 15 Grad.

Auch in der folgenden Nacht bleibt es stark bewölkt, und es gibt weitere Regenschauer. Es kühlt auf 9 bis 6 Grad, in den Hochlagen auf 3 Grad ab.

Am Dienstag lassen die Regenfälle dann in der zweiten Tageshälfte allmählich nach. Die Thermometer zeigen im Norden 10 bis 13 Grad, im Süden 13 bis 16 Grad an, und es weht ein mäßiger Wind aus Südwest.

In der Nacht ist es dann nur noch gering bewölkt, es bildet sich aber bei Tiefstwerten von 6 bis 3 Grad zunehmend örtlich Nebel oder Hochnebel.