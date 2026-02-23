Sonnig und bis 19 Grad: Hessen freut sich auf die ersten Frühlingstage!
Frankfurt am Main - Nach einem regnerischen Wochenbeginn wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem am Mittwoch so langsam Frühling in Frankfurt und ganz Hessen.
Der Montag wird noch einmal regnerisch. Der Himmel zeigt sich wechselnd bis stark bewölkt, und es ist immer wieder mit Schauern zu rechnen, im Osten und im Nordosten kann es kurze Gewitter geben. Bei mäßigem bis frischem Wind aus Südwest bis West erreichen die Höchstwerte dabei 11 bis 15 Grad.
Auch in der folgenden Nacht bleibt es stark bewölkt, und es gibt weitere Regenschauer. Es kühlt auf 9 bis 6 Grad, in den Hochlagen auf 3 Grad ab.
Am Dienstag lassen die Regenfälle dann in der zweiten Tageshälfte allmählich nach. Die Thermometer zeigen im Norden 10 bis 13 Grad, im Süden 13 bis 16 Grad an, und es weht ein mäßiger Wind aus Südwest.
In der Nacht ist es dann nur noch gering bewölkt, es bildet sich aber bei Tiefstwerten von 6 bis 3 Grad zunehmend örtlich Nebel oder Hochnebel.
Vor allem am Mittwoch zeigt sich dann auch häufig die Sonne
Wenn sich der Nebel am Mittwoch aufgelöst hat, erwartet die Menschen in Hessen ein heiterer bis sonniger Frühlingstag mit Temperaturen von 14 bis 17 Grad. Dabei weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen Richtungen.
In der folgenden Nacht bleibt es gering bewölkt und niederschlagsfrei. Vereinzelt kann sich aber wiederum Nebel bilden. Die Tiefstwerte liegen bei 7 bis 4 Grad.
Der Donnerstag beginnt heiter, im Laufe des Tages ziehen aber von Westen teils dichtere Wolkenfelder auf, es bleibt aber zunächst trocken. Mit 16 bis 19 Grad wird es sogar noch etwas wärmer. Der schwache bis mäßige Südwestwind kann böig auffrischen.
Die Nacht zum Freitag wird dann vor allem im Westen auch wieder etwas Regen mitbringen. Die Tiefstwerte liegen bei 8 bis 5 Grad.
Titelfoto: Bild-Montage: Lando Hass/dpa, wetteronline.de