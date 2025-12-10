Berlin und Brandenburg: Mildes Wetter zur Wochenmitte

Berlin - Zur Wochenmitte beschert der Wettergott Berlin und Brandenburg milde Temperaturen. Im Laufe des Mittwochs zeigt sich sogar auch mal die Sonne.

Der Mittwoch startet in Berlin und Brandenburg trüb. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Zunächst erwartet die Hauptstadtregion laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aber ein trüber und stellenweise nasser Vormittag. Ab dem Nachmittag wird es vor allem in der Nordhälfte Brandenburgs freundlicher.

Die Wolken reißen zeitweise auf, es bleibt größtenteils trocken. Dazu herrschen für die Jahreszeit ungewöhnlich milde Temperaturen von 11 bis 13 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter weiter. Nur im Süden Brandenburgs kann es anfangs noch etwas tröpfeln, gegen Morgen klart es mancherorts sogar auf. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 7 Grad.

Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Besonders im Süden Brandenburgs und in Berlin zeigt sich häufiger die Sonne, während es im Norden oft grau bleibt – aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 11 Grad, dazu weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.