Weit weg von White Christmas: Bis zu 16 Grad und Nässe zum Wochenstart

München - Bis Heiligabend sind es zwar noch gut zwei Wochen, doch das Wetter in Bayern ist auch zum Start in diese Woche noch so gar nicht in Weihnachtsstimmung . In Richtung Alpen bewegen wir uns sogar um die 16 Grad Celsius tagsüber.

Es gibt hier nichts zu sehen: Nicht nur in Gebirgsnähe sorgt dichter Nebel zum Wochenstart für schlechte Sicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Montag startet regnerisch mit Höchstwerten zwischen elf und 15 Grad.

Im Mittelgebirge und in Gipfellagen der Alpen werden zudem zeitweise starke bis stürmische Windböen mit Geschwindigkeiten um die 60 km/h vorhergesagt.

Wäre das nicht schon unangenehm genug – vor allem für Autofahrer – ist bei zunehmender Dunkelheit noch Vorsicht geboten.

Die Warnwesten und Leuchtstreifen sollten also für alle Fußgänger und Radfahrer – wenn nicht längst geschehen – zur Standardausstattung werden. Denn in der Nacht auf Dienstag trübt vor allem im Umfeld größerer Gewässer Nebel die Sichtweiten auf teils unter 150 Meter.

Damit nicht genug: "In der Nacht zum Dienstag am westlichen Alpenrand zum Teil leichter Frost sowie lokal Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe", teilt der Deutsche Wetterdienst zudem mit.