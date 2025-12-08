Weit weg von White Christmas: Bis zu 16 Grad und Nässe zum Wochenstart
München - Bis Heiligabend sind es zwar noch gut zwei Wochen, doch das Wetter in Bayern ist auch zum Start in diese Woche noch so gar nicht in Weihnachtsstimmung. In Richtung Alpen bewegen wir uns sogar um die 16 Grad Celsius tagsüber.
Der Montag startet regnerisch mit Höchstwerten zwischen elf und 15 Grad.
Im Mittelgebirge und in Gipfellagen der Alpen werden zudem zeitweise starke bis stürmische Windböen mit Geschwindigkeiten um die 60 km/h vorhergesagt.
Wäre das nicht schon unangenehm genug – vor allem für Autofahrer – ist bei zunehmender Dunkelheit noch Vorsicht geboten.
Die Warnwesten und Leuchtstreifen sollten also für alle Fußgänger und Radfahrer – wenn nicht längst geschehen – zur Standardausstattung werden. Denn in der Nacht auf Dienstag trübt vor allem im Umfeld größerer Gewässer Nebel die Sichtweiten auf teils unter 150 Meter.
Damit nicht genug: "In der Nacht zum Dienstag am westlichen Alpenrand zum Teil leichter Frost sowie lokal Glätte durch Reif oder überfrierende Nässe", teilt der Deutsche Wetterdienst zudem mit.
Nur nachts nähert sich das Quecksilber dem Null-Punkt
Der nächste Tag schlägt dann in die gleiche Kerbe wie der Montag. "Am Dienstag abseits von Nebel und Hochnebel meist heiter, im Umfeld von Donau und Naab sowie am Bayerwald längere Zeit trüb."
Trotz dichter Wolken soll es im Freistaat überwiegend trocken bleiben. Dann seien laut Meteorologen am südlichen Alpenvorland bis zu 16 Grad möglich.
In der Nacht wird auch dann gebietsweise dichter Nebel oder Hochnebel angekündigt.
Das Quecksilber fällt dann etwas deutlicher unter den Gefrierpunkt auf örtlich bis zu -3 Grad. Am Mittwoch bleibt es vor allem an der unteren Donau und entlang der Naab sowie am Bodensee "den ganzen Tag über neblig".
Sonst überall soll sich die Sonne großflächig zeigen. Die Höchstwerte liegen dann erneut bei zehn bis 15, im Dauergrau jedoch gerade einmal um die 5 Grad Celsius.
Titelfoto: Montage: Malin Wunderlich/dpa + Karl-Josef Hildenbrand/dpa