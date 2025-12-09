Milde Luft strömt nach Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter
Frankfurt am Main - Milde Luft bestimmt weiter das Wetter in Frankfurt und Hessen: Die Folge sind Temperaturen im zweistelligen Bereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.
Für den Dienstag erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad.
Eine starke bis wechselnde Bewölkung und eventuell "ein paar Tropfen" Regen in Nordhessen sollen den Tag ferner prägen. Die Südhälfte von Hessen soll hingegen in jedem Fall niederschlagsfrei bleiben.
Am Mittwoch soll der Himmel über Darmstadt, Frankfurt und Kassel insgesamt stark bewölkt sein. Zeitweise könne "etwas Regen oder Sprühregen" fallen, heißt es weiter in der DWD-Prognose. Die Temperaturen sollen 9 bis 12 Grad in der Spitze erreichen.
"Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf besonders im Norden Auflockerungen", ergänzt ein Sprecher. Es soll aber in ganz Hessen "meist niederschlagsfrei" bleiben. Die Maximaltemperaturen erreichen demnach 8 bis 11 Grad.
Auch die kommenden Nächte werden eher mild für die Jahreszeit: So erwartet der Deutsche Wetterdienst für die Nacht zu Mittwoch Tiefstwerte von 9 bis 6 Grad, für die Nacht zu Donnerstag 8 bis 6 Grad und für die Nacht zu Freitag 5 bis 1 Grad.
Titelfoto: Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de