Milde Luft strömt nach Frankfurt und Hessen: So wird das Wetter

Frankfurt am Main - Milde Luft bestimmt weiter das Wetter in Frankfurt und Hessen : Die Folge sind Temperaturen im zweistelligen Bereich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Milde Temperaturen in Frankfurt und Hessen: Der Dienst Wetteronline.de (Grafik) erwartet für den Dienstag maximal 13 Grad, der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar bis zu 15 Grad. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Für den Dienstag erwarten die Meteorologen Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad.

Eine starke bis wechselnde Bewölkung und eventuell "ein paar Tropfen" Regen in Nordhessen sollen den Tag ferner prägen. Die Südhälfte von Hessen soll hingegen in jedem Fall niederschlagsfrei bleiben.

Am Mittwoch soll der Himmel über Darmstadt, Frankfurt und Kassel insgesamt stark bewölkt sein. Zeitweise könne "etwas Regen oder Sprühregen" fallen, heißt es weiter in der DWD-Prognose. Die Temperaturen sollen 9 bis 12 Grad in der Spitze erreichen.

"Am Donnerstag wechselnd bis stark bewölkt, im Tagesverlauf besonders im Norden Auflockerungen", ergänzt ein Sprecher. Es soll aber in ganz Hessen "meist niederschlagsfrei" bleiben. Die Maximaltemperaturen erreichen demnach 8 bis 11 Grad.