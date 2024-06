Berlin und Brandenburg: Mit Blitz und Donner, aber auch Sonne ins Wochenende

In Berlin und Brandenburg zieht in den kommenden Tagen eine dichte Wolkendecke auf. © Monika Skolimowska/dpa

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt es am Freitag sowohl zu Sonne als auch Wolken. Vor allem ganz im Norden und Nordosten kann es am Nachmittag blitzen und donnern.

Neben einigen Schauern bleibt es vielerorts trocken. Die Temperaturen klettern auf 19 bis 22 Grad. Dazu weht ein meist schwacher Westwind.

In der Nacht zum Samstag zeigt sich der Himmel wolkig bis gering bewölkt. Die Tiefstwerte liegen bei elf bis sechs Grad.

Am Samstag werden ähnliche Aussichten erwartet: Der Samstag startet im Norden wolkig, im Süden gibt es mehr Sonne und es bleibt trocken. Am Abend ziehen von der Prignitz her weitere Wolken auf und es regnet leicht.

Die Höchstwerte liegen in Südbrandenburg bei 21 Grad in Nordbrandenburg und bis 26 Grad in Südbrandenburg, in Berlin um 24 Grad.