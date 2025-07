Sommer-Wetter in Frankfurt und Hessen, doch Schauer und Gewitter nahen

Die Wettervorhersage für den Freitag, Samstag, Sonntag und Montag in Frankfurt und Hessen: Erst ruhiges Sommer-Wetter, dann folgt gewittriger Regen!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Die Hitzewelle ist vorerst vorbei, mäßig warme und trockene Luft bestimmt nun das Wetter in Frankfurt und Hessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt wörtlich "ruhiges Hochdruckwetter" für das Bundesland voraus, das aber schon in dem kommenden Tagen von teils gewittrigem Regen abgelöst werden soll.

Alles in Kürze Hitzewelle in Frankfurt und Hessen ist vorbei

Freitag: heiter bis sonnig mit 25-29 Grad

Samstag: weiterhin sommerlich warm mit 26-30 Grad

Sonntag: Wetterwechsel mit Regen und 22-26 Grad

Montag: verregnet mit maximal 22 Grad Mehr anzeigen

Am Freitag können sich die Menschen in Frankfurt und Hessen auf einen Tag mit ruhigem Sommer-Wetter freuen: Wetteronline.de (Grafik) sagt 25 bis 27 Grad als Höchstwerte voraus, der Deutsche Wetterdienst 25 bis 29 Grad. © Montage: Hannes P. Albert/dpa, Screenshot/Wetteronline.de "Heiter bis sonnig und niederschlagsfrei" lautet die Prognose der Meteorologen für den Freitag in Hessen. Mit 25 bis 29 Grad in der Spitze soll es sommerlich warm werden, dazu wird ein "mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen" erwartet. Diese Wetter-Lage hält auch am Samstag weiter an, mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 30 Grad wird es nur geringfügig wärmer als am Vortag. Der Wind soll meist schwach aus westlichen Richtungen wehen. In der Nacht zu Sonntag setzt nach der DWD-Vorhersage dann ein Wetterwechsel ein: Von Westen her sollen zunehmend Wolken über dem Bundesland aufziehen, im Norden von Hessen könne auch Regen fallen. Wetter Deutschland Kaltfront zieht durch Berlin und Brandenburg: Vormittags Gewitter Wetter Deutschland Hitze in Deutschland: In dieser Stadt am Dienstag wurde der Jahresrekord geknackt! Für den Sonntag gelte dann: "stark bewölkt und zeitweise etwas Regen". Insbesondere am Nachmittag könnten einzelne Schauer niedergehen. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 22 und 26 Grad.

Am Montag Regen und maximal 22 Grad in Hessen