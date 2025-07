Regen und Gewitter: In NRW wird es ungemütlich

Alles in Kürze

Das ändert sich dann aber auch schon schlagartig in der Nacht zu Sonntag: Teilweise ist schauerartiger Regen zu erwarten, bei kühleren Werten von mindestens 12 Grad.

Am Samstag ist zunächst mal noch T-Shirt-Wetter angesagt.

Die Temperaturen kühlen Richtung Mitte der Woche deutlich ab auf maximal 20 Grad. © Bildmontage: Screenshot/Wetteronline.de

Die Gewitterfront soll auch in der Nacht zu Montag weiter über NRW schweben, allerdings nicht ganz so heftig wie am Tag zuvor. Die Tiefstwerte sinken auf 15 bis 10 Grad.

Sobald die Sonne aufgeht, bleibt es stark bewölkt und auch ein Regenschirm in der Tasche kann nicht schaden. Die Höchsttemperaturen liegen zum Wochenstart zwischen 19 und 21 Grad.

Dieser Trend setzt sich ebenfalls am Dienstag fort: Die Experten prophezeien graues Regenwetter bei Werten zwischen 17 und 20 Grad. In Richtung Mittwoch soll es aber wieder auflockern.