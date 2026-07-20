Berlin und Brandenburg: Schauer und Gewitter zum Wochenstart

Berlin - Berlin und Brandenburg starten mit Schauern und kurzen Gewittern in die Woche, ab Dienstag wird es trockener und sonniger.

Der Montag wird in Berlin und Brandenburg recht ungemütlich. © Britta Pedersen/dpa

Am Montag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) stark bewölkt, immer wieder ziehen Schauer hindurch, teils mit kurzen Gewittern. Die Höchstwerte liegen bei 18 bis 21 Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest.

In der Nacht zum Dienstag ziehen die Schauer rasch ab, danach klart es deutlich auf. Die Tiefstwerte sinken auf 14 bis 12 Grad, meist schwacher Westwind.

Am Dienstag überwiegt viel Sonnenschein mit nur wenigen Quellwolken, es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 24 Grad. Dazu weht schwacher, zeitweise mäßiger Nordwestwind.