Temperatur-Knick in NRW: Jetzt wird das Wetter deutlich launischer

Essen- Nach den heißen Tagen kühlt es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen wieder merklich ab.

Graue Wolken statt Sommerhitze: Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zeigt sich am Wochenende deutlich kühler. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Am Samstag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber sind im Bergland einzelne Schauer möglich, meist bleibt es jedoch trocken.

Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad. Zeitweise weht zudem ein stark böiger Wind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es überwiegend dicht bewölkt, Regen ist jedoch nicht zu erwarten. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 10 Grad.

Am Sonntag zeigt sich das Wetter etwas freundlicher und heiter bis wolkig. Aber vor allem in Richtung Ostwestfalen-Lippe sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen.