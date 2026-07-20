Neue Woche startet grau: Regen und niedrigere Temperaturen in NRW erwartet
Von Christine Bähr
Essen - Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit Wolken und zuweilen Regen. Am Montag sei es wechselnd bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.
Insbesondere im Nordosten des Bundeslands gebe es zudem Schauer.
Die Temperaturen lägen bei maximal 19 Grad im Bergland und 23 Grad entlang des Rheins. Der Wind sei schwach bis mäßig.
Am Dienstag sei es heiter bis wolkig und es bleibe überwiegend trocken. Lediglich im Nordosten Nordrhein-Westfalens bestehe ein geringes Regenrisiko.
Das Thermometer zeige unterdessen Höchstwerte von 22 bis 24 Grad an. Dazu gehe weiterhin ein schwacher bis mäßiger Wind.
Am Mittwoch gebe es Wolken und Schauer. Im Laufe des Tages seien auch einzelne Gewitter gering wahrscheinlich, schrieb der DWD. Die Temperaturen lägen bei maximal 21 bis 23 Grad. Es wehe ein mäßiger Wind.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa