Neue Woche startet grau: Regen und niedrigere Temperaturen in NRW erwartet

Essen - Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen mit Wolken und zuweilen Regen. Am Montag sei es wechselnd bewölkt, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Wolken und Regen bestimmen zum Wochenstart das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Die Temperaturen bleiben unter 25 Grad. (Symbolfoto) © Henning Kaiser/dpa

Insbesondere im Nordosten des Bundeslands gebe es zudem Schauer.

Die Temperaturen lägen bei maximal 19 Grad im Bergland und 23 Grad entlang des Rheins. Der Wind sei schwach bis mäßig.

Am Dienstag sei es heiter bis wolkig und es bleibe überwiegend trocken. Lediglich im Nordosten Nordrhein-Westfalens bestehe ein geringes Regenrisiko.

Das Thermometer zeige unterdessen Höchstwerte von 22 bis 24 Grad an. Dazu gehe weiterhin ein schwacher bis mäßiger Wind.