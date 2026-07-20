Sonne kehrt zurück, aber dieser Teil Hessens muss weiter mit Schauern rechnen

Offenbach am Main - Nach einem wechselhaften Start in die Woche dürfen sich viele Hessen schon am Dienstag auf freundlicheres Wetter freuen. Vor allem im Süden zeigt sich häufiger die Sonne. Ganz trocken bleibt es allerdings nicht überall und zur Wochenmitte droht im Norden bereits der nächste Dämpfer.

Laut "Wetteronline.de" (Grafik) ist am Dienstag mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 24 Grad zu rechnen. © Montage:Andreas Arnold/dpa, wetteronline.de

Der Wochenstart am Montag präsentiert sich zunächst wechselnd bewölkt. Im Tagesverlauf können vor allem in der Nordhälfte Hessens einzelne kurze Schauer niedergehen. Im Süden bleibt es dagegen meist heiter bis wolkig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Temperaturen erreichen dabei 20 Grad in Nordhessen und bis zu 24 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlicher Richtung.

In der Nacht zum Dienstag lockern die Wolken vielerorts auf. Bei Tiefstwerten zwischen zwölf und acht Grad bleibt es überwiegend trocken.

Der Dienstag bringt dann die Wetterbesserung: Während im Norden zwar zeitweise Wolken durchziehen und vereinzelt noch ein kurzer Schauer möglich ist, scheint im Süden deutlich häufiger die Sonne. Mit Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad wird es zudem etwas wärmer.